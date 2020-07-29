Orman Bakanlığı’nın bedelini ısrarla sakladığı uçakların maliyeti belli oldu: Günlük kirası 350 bin lira

Orman Bakanlığı'nın 7 Mayıs'ta gizli kapaklı düzenlediği yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinin detayları ortaya çıktı. İhalenin, Türk Hava Kurumu (THK) Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi-CMC Savunma Sanayi A.Ş. İş Ortaklığı'na verildiğini ilk olarak SÖZCÜ okurlarına duyurmuştu. Ancak bakanlık ısrarlı sorularımıza rağmen ihale bedeli ve ihale usulü gibi birçok detayı gizli tutmuştu.

İhalenin, Kamu İhale Kanunu'nun esas usül olarak kabul ettiği rekabeti, şeffaflığı ve katılımı üst düzeyde sağlayan “açık” usulde yapılmadığı anlaşıldı. İhale yasanın olağanüstü haller için öngördüğü 21b pazarlık usulüyle, hiç duyuru yapılmadan, davet edilen firmalarla kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

2 UÇAK TEDARİK EDİLDİ

“Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet amfibik uçak kiralanması işi” ihalesi 7 Mayıs'ta yapıldı. Toplam 3 firma ihale dosyası aldı ancak sadece 1 teklif verildi. 3 uçak için çıkılan ve yaklaşık maliyeti 125 milyon 29 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan THK Gökçen Havacılık-CMC Savunma ortaklığı 2 uçak tedarik edebildi. 22 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 16 Haziran-15 Ekim tarihleri arasındaki 120 gün için 2 uçağa ödenecek kira tutarı 84 milyon 180 bin TL oldu. Buna göre her bir uçağın günlük kiralama bedeli 350 bin lirayı aşıyor.

THK KULLANAMADI

Kayyum tarafından yönetilen THK'nin, 5'i faal toplam 9 yangın söndürme uçağı hangarda beklediği halde Rus uçaklarıyla ihaleye girmesi dikkat çekti. Geçen yıldan bu yana 35 yıldır bu hizmeti aralıksız veren THK'nin uçaklarını kullanmamakta direnen Orman Bakanlığı, şubatta düzenlenen ve teklif olmadığı için iptal edilen ilk ihalede öyle bir şartname hazırlamıştı ki, THK'nin 4 bin 900 litre su kapasiteli uçakları, 5 bin litre şartı konularak ihaleye sokulmamıştı.

AZERİ İŞADAMI

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi'nin sadece işletme ruhsatı ve uçakların bakımına destek olup küçük bir komisyon alacağı ama asıl gelirin CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından tahsil edileceği belirtiliyor. CMC Savunma sektörce çok tanınan bir firma değil. Kamuya yansıyan tek isim Azeri kökenli Yönetim Kurulu Üyesi Fizuli Mollayev. Sputnik'e konuşan Mollayev, “Bakan Bekir Pakdemirli, test uçuşunun ardından teknik açıdan uçakların bir pilot olarak beklentilerini aştığını söyledi” demişti.

RUSLARIN ALACAĞI BELLiYDi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl Rus uçaklarını, Rusya'da Başkan Putin'le incelemiş, hemen ardından Bakan Bekir Pakdemirli bizzat test etmişti. 20 Şubat'ta yapılan ilk ihaleye 2 gün kala uçakları üreten Beriyev'in CEO'su Yuriy Grudinin, “Türkiye jet amfibi uçağı ihalesi açtı.

Bu sadece bizde var” diyerek aslında sonucu açıklamış oldu. İhale 20 Şubat'ta toplandı. Ruslar Ankara'ya kadar geldi. Ancak Suriye politikaları nedeniyle Türkiye ile oldukça gergin günler geçiren Ruslar teklif vermedi. İhale iptal edildi. 7 Mayıs'taki ikinci ihaleyi Rus uçakları kazandı. Türkiye'nin bu yaz uçakları kiralama yoluyla test edeceği, sonra satın alacağı sıkça konuşuluyor. THK'nın uçaklarını kullanmayan Orman Bakanlığı'nın, Rusya'dan tanesi 35 milyon dolara, Be 200 ES tipi 5 uçak alacağı belirtiliyor.