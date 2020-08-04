Pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı…

Üç kısım olarak planlanan 1000 TL pandemi yardımlarına başvurular e devlet üzerinden yapılabiliyor. Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak zorlanan vatandaşlar, 1000 TL olarak yapılacak yardımlardan nasıl yararlanabileceğini merak ediyor.

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.