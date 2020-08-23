Pandemi ihracatı vurdu iç pazar ithalatla büyüdü

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) ocak-temmuz dönemi raporuna göre, 7 ay sonunda toplam otomotiv üretimi yüzde 26.72 gerilerken, ihracat ise adet olarak yüzde 36.12, tutar olarak ise yüzde 28.79 düştü.

PAZARLAR KAYBEDİLDİ

Yani iç pazarda yaşanan canlılık, otomotiv üretimi ve ihracatına yansımadı. Bunda da kuşkusuz pandeminin etkisiyle en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'daki kayıplar etkili oldu.

Temmuz ayında iç pazarda yaşanan yüzde 384'lük artışa rağmen, üretim cephesinde yüzde 11.84'lük kayıp oluştu. Bunda da hem ihracatın yüzde 33.29 düşmesi hem de iç pazarda büyümede ithalatın payının yüksek olması etkili oldu. Yani temmuzda iç pazar yüzde 384 büyürken, ithalattaki büyüme ise yüzde 390'a ulaştı.

AĞUSTOSTA KAYIP BÜYÜR

7 ay sonunda Türk otomotiv sanayisinin ihracatı 13.2 milyar dolara geriledi. Geçen yıl ilk 7 ayda 18.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Ağustosta Hyundai hariç tüm fabrikaların bakım ve tatil arası vermesiyle üretim ve ihracat adetlerinin daha fazla düşeceği ortada.