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Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Her haneye nakdi olarak 1000 TL yardım yapmak amacıyla yürürlüğe sokulan Pandemi Sosyal Destek Paketlerine başvurular devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren vatandaşlar, devlet tarafından nasıl bir yardım alabileceklerini araştırıyor. Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle en azından ayı sonunda rahat bir nefes almak isteyen ihtiyaç sahipleri, bakanlık tarafından verilecek 1000 TL nakdi yardımdan yararlanmak istiyor. Yetkiler 3. Fazda başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Pandemi 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusundan kimler yararlanabilir? e-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu sayfasına nasıl ulaşılır? Pandemi sosyal destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

09:10 -
Haberler Ekonomi
Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL yardım başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

Corona virüsü sebebiyle birçok kişinin işleri bozulmuş durumda. İşyerleri kapalıyken, milyonlarca çalışan da ücretsiz olarak izne gönderilmiş bulunuyor. Corona virüsü yüzünden mağdur olan ihtiyaç sahipleri, hükümetin açıkladığı yardım paketleri hakkında bilgi almak istiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara yapılacak olan Pandemi 1000 TL yardımlarına e-Devlet üzerinden başvuru yapmak mümkün… İşte pandemi sosyal destek yardımlarıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

E-DEVLET YARDIM BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

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