Paralı otobanda rüzgar kavgası

İstanbul-İzmir otoyolunda rüzgar nedeniyle sürüş güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Bu konuda şikayet almadık” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise, “Yolu kullanan herkesin rüzgar nedeniyle riske girdiği ortada… Ulaştırma Bakanlığı'nın durumdan haberi yok. Buraya rüzgar paneli yapmak gerekiyor.

Şiddetli rüzgar, sürüş güvenliğini tehlikeye sokuyor. Yolu kullanan herkes önce fahiş ücretlerden, sonra da şiddetli rüzgârdan yakınıyor, araçlar savruluyor” açıklaması yaptı.

CHP'li İlgezdi, “Devletin işlettiği otoyollardan neredeyse on katı fazlasını ödüyorsunuz ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan şiddetli rüzgar için hiçbir önlem alınmıyor.

Yurttaşlarımız para ile kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını tehlikeye atıyorlar. İnsan hayatı bu kadar değersiz olmamalı” diyerek, bakanlığın verdiği yanıta da tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“İstanbul'dan İzmir'e seyahati 3.5 saate düşürdüğü iddia edilen bu yola, Osmangazi Köprüsü geçişi dahil 422 lira vermek zorunda olan sürücüler, güzergah boyunca kimi zaman sürüş güvenliğini tehlikeye sokan şiddetli rüzgarla karşılaşıyorlar.

Bu olumsuz duruma karşı bakanlık önlem almak yerine, ‘rüzgar sorunu yok' demeyi tercih ediyor. Olası kazaların ve ölümlerin sorumlusu da iktidar ve bürokratlar olacaktır.”

BÜYÜK SKANDAL

İlgezdi, “Bakanlığın gerçekten göz göre göre gelen bu tehlikeden haberi dahi yoksa, bu çok büyük bir skandaldır. Her iki durumda da bakanlığın şu soruya yanıt vermesi gerekiyor:

Şiddetli rüzgarların sürüş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü İstanbul-İzmir otoyoluna tedbir olarak rüzgar panelleri yerleştirilmesi için ön koşul meydana gelecek kazalar ve yaşanacak ölümler midir?

Yaptırdığı yoldan haberi olmadığı anlaşılan bakanlık tarafından verilen cevap büyük bir sorumsuzluktur ve skandaldır” dedi.

Sosyal medyada şikayetler artıyor

İstanbul-İzmir otoyolundaki rüzgar sorunu Ekşi Sözlük ile birlikte sosyal medyaya da düştü. Yol ile ilgili yazılan bazı yorumlar şu şekilde:

– “Bir diğer önemli nokta, yolun bazı bölümlerinde rüzgar o kadar artıyor ki, direksiyon elinizde sallanıyor. Sanki kaldırıp arabayı yuvarlayacakmış gibi hissediyorsunuz.”

– “İkinci kez kullandığım otoyol. Hep bana mı denk geldi bilmiyorum ama rüzgardan hız yapmak çok zor.”

– “Diğerleri de belirtmiş ancak rüzgar gerçekten deli esiyor. Dönüş yolunda araba gaza bastıkça sağa sola kendisi savruluyordu.”

– “Bir de yol müsait olmasına rağmen rüzgardan dolayı bazı noktalarda hız yapmak çok zor. Araba savrulup gidecekmiş hissiyatı oluyor.”

– “Rüzgar biraz fazla bazı yerlerde hafif araçlar için tatsız olabilir.”

– “Yolun birçok kesiminde feci bir ters rüzgar var ve direksiyonu sıkı tutmak lazım. Araç bildiğin rüzgardan titriyor.”

– “Daha önce de dikkat çekilen rüzgar zaman zaman etkiliydi.”