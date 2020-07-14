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Pegasus: KKTC’ye giriş için çift kademeli test zorunlu

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararı gereğince ülkeye giriş için Türkiye’den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacağını açıkladı. Uygulamaya göre Türkiye’den çıkış yapan misafirlerin uçuştan önceki son 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi olması zorunlu olacak. Bu misafirlere Kıbrıs girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde Kıbrıs’a girişlerine izin verilecek.

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Ekonomi
Pegasus: KKTC’ye giriş için çift kademeli test zorunlu

Pegasus, Türkiye’den KKTC’ye gidecek yolculardan negatif sonuçlu  PCR testi isteneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar  Kurulu kararı gereğince 15-31 Temmuz 2020 tarihlerinde Kıbrıs'a günde
3 sefer yapılacaktır. Kıbrıs uçuşlarımız İstanbul Sabiha Gökçen – Lefkoşa, Ankara – Lefkoşa, Adana – Lefkoşa olarak gerçekleştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayınlanan Bakanlar  Kurulu kararı gereğince ülkeye giriş kuralları kapsamında B kategorisinde yer alan Türkiye'den çıkış yapan misafirlere çift kademeli PCR testi uygulanacaktır. Uygulamaya göre Türkiye'den çıkış yapan misafirlerin uçuştan önceki son 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi olması zorunludur. Bu misafirlere Kıbrıs girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ise Kıbrıs'a girişlerine izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaklardır.

Türkiye'de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan misafirler uçuşa kabul edilebilecek ancak Kıbrıs varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve masraflar misafire ait olacaktır. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir.”

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