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Pfizer CEO’su, aşının açıklandığı gün 5.6 milyon dolarlık hisse sattı

ABD'li ilaç devi Pfizer'in CEO'su Albert Bourla'nın, Alman BioNTech ile ortaklaşa geliştirilen corona virüs aşısından yüzde 90'a kadar olumlu etki alındığının duyurulmasının ardından, yine aynı gün sahip olduğu hisselerin yüzde 60'ına denk gelen 5.6 milyon dolarlık kısmını borsada sattığı ortaya çıktı.

Güncellenme: 13:37, 12/11/2020
Haberler Ekonomi
Pfizer CEO’su, aşının açıklandığı gün 5.6 milyon dolarlık hisse sattı

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının, geçen 9 Kasım’da hastalığı yüzde 90 oranında önlediği duyurulmuştu.

Söz konusu aşı duyurusu, uluslararası basında “müjdeli haber” olarak manşetlere taşınmıştı. Şirket tarafından duyurulan aşı haberinin ardından Amerikan ilaç devi Pfizer’in hisseleri borsada bir günde yüzde 8 değer kazandı.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, ilaç devinin korona virüs aşısı hakkında olumlu verileri açıkladığı gün, şirkette sahip olduğu hisselerin yüzde 60’ına denk gelen 5.6 milyon dolarlık kısmı borsada satışa çıkardığı öğrenildi. Bourla’nın hamlesi işlemin yasalara aykırı olup olmadığını gündeme getirdi.

İŞLEM YASAL

Olumlu haberin açıklandığı gün yapılan satış işleminin ABD sermaye piyasası kanunu kural 10b5-1’ine göre yasal olduğu belirtildi. Çünkü bu şekilde bir hisse senedi satışı önceden planlanan ve belirlenen tarihlerde yapılabiliyor.

Adı açıklanmayan bir Pfizer Sözcüsü de Bourla’nın satış işlemini 9 Ağustos’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) bildirdiğini ifade etti. 19 Ağustos ise BioNTech ve Pfizer’in aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu yönde açıklama yaptığı tarihten bir hafta sonrasına denk geliyor. Aşının faz 3 çalışmaları 27 Temmuz’da başlamıştı.

Başka bir Pfizer yetkilisi olan Sally Susman da önceden belirlenen bir şekilde pazartesi günü 1.8 milyon dolara tekabül eden hisse senedi satışını gerçekleştirdi. Pfizer'in aşıyı ortaklaşa ürettiği BioNTech şirketinin hisseleri ise aşı haberinin ardından yüzde 20 artış gösterdi. Şirketin hisselerinin toplam değeri 22 milyar dolara ulaştı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:35,
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