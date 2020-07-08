PTTBank’tan emekli müşterilerine kredi

PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1.250 TL-80.000 TL aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ile bireysel kredi verecek. Emekli müşterilerin PTT şubelerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içerisinde gerçekleştiriliyor.

SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

Hastalık döneminde başarılı çalışmaları ile ülkemize hizmet etmeye devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerimizin kredi taleplerini “PTT SMS Kredi” hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerimizin PTT boşluk TCKN bilgilerini yazarak 3050’ye gönderecekleri SMS sonrasında, başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, PTTBank hesaplarına aktarılacak.

“PTT SMS Kredi” hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri, yakın bir zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.