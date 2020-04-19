Salgının işçi talebini artırdığı sektörler

Mart ayının sonunda açıklanan rakamlara göre ABD'deki işsiz sayısı 10 milyonu geçti. Corona virüsü salgını nedeniyle birçok şirket küçülme kararı aldı ve eleman çıkarttı. CNBC’nin haberine göre bazı sektörler ise işçi alımına hız vermiş durumda. Üstelik binlerce eleman açığı var. İşte ABD'de en fazla aranan işçiler ve kazanacakları ortalama ücretler…

1-PERAKENDE SEKTÖRÜ

E-ticaret karşısında perakende sektörü çok kan kaybetse de bazı şirketler için işler yolunda. Salgın süresince özellikle gıda, ilaç, temizlik malzemesi ve tuvalet kağıdı gibi ürünlere olan talep patlamış durumda. Şirketlere rafları dizecek, kasada duracak, müşteriyle ilgilenecek çalışanlar gerekiyor.

Kazanç: Saatte ortalama 12 dolar.

Ne kadar işçi alınacak?: CVS, 50 bin yeni eleman alacağını açıkladı. Dollar General da aynı sayıda işçi alacak. Diğer firmalardan öne çıkanlar ise Dollar Tree (25 bin), 7-Eleven (20 bin) ve Target (9 bin).

2-MANAV REYONU ÇALIŞANI

Eleman talebinin arttığı bir diğer bölüm de perakende devleri ve marketlerdeki manav reyonları. Sosyal mesafeyi koruyarak müşterilerin istediği meyve ve sebzeleri paketleyecek, boşalan ürünlerin yerine yenilerini yerleştirecek çalışanlar aranıyor.

Kazanç: Saatte ortalama 15 dolar.

Ne kadar işçi alınacak?: Kroger 10 bin, Stop and Shop ise 5 bin kişiyi almak için ilan açtı. Ayrıca Aldi de binlerce eleman alınacağını açıkladı.

3-KURYE

Milyonlarca Amerikalı'nın evlerine kapanması, kurye çalışanlarına olan talebi patlattı. Yemek, kargo, depolar arası ürün… Taşınacak her şey için kurye sürücüler aranıyor.

Kazanç: Saatte ortalama 15 dolar.

Ne kadar işçi alınacak?: Bu alanda en büyük talep, E-Ticaret devi Amazon'dan geldi. Şirket tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere 100 bin kişi için ilan açtı ve alımlara başladı. Diğer birçok şirket de binlerce kurye arayışında.

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4-DEPO GÖREVLİSİ

İnternetten alışveriş ve marketlerdeki ürünlere talebin patlaması, depolardaki mesaiyi artırdı. Dünyanın dört bir yanından gelen ürünleri stoklamak için binlerce yeni depo görevlisi aranıyor.

Kazanç: Saatte ortalama 15 dolar.

Ne kadar işçi alınacak?: Walmart 150 binden fazla alım için ilan açtı ve binlerce kişi iş başı yaptı. PepsiCo da 6 binle depo görevlisi arayışında ön plana çıkan bir diğer firma.

5-ALIŞVERİŞ YARDIMCISI

ABD'de evden çıkamayan insanların alışverişlerini yapanlarla oluşan bir sektör var. Bu kişiler, ihtiyaç sahipleri için market, manav, alışveriş merkezi gibi yerlerden gerekli ürünleri alıp getiriyor. İnsanların eve kapanması, bu sektörün büyümesini sağladı.

Kazanç: Saatte ortalama 13 ila 22 dolar arası

Ne kadar işçi alınacak?: Insacart 300 bin eleman almak için başvuranlarla görüşmelere başladı. Shipt de binlerce işçi için ilan açtı. Başvurular şirketlerin internet sitelerine yapılıyor.

6-FAST-FOOD ELEMANI

Evlerine çekilen ABD'lilerin büyük bölümü yemeklerini evlerine sipariş vermeyi tercih ediyor. Bu da fast-food restoranlarında olan talebin bir anda katlanmasına neden oldu.

Kazanç: Saatte ortalama 13 dolar

Ne kadar işçi alınacak?: Pizza Hut 30 bin, Papa John's 20 bin çalışan arıyor. Domino's da pizza yapacak binlerce kişiyi işe alacak.

7-GÜVENLİK VE KAPI GÖREVLİSİ

Güvenlik endüstrisi de işçi alımına devam ediyor. Mağazalarda sosyal mesafenin korunması ile değerli eşya ve ürün taşıyan araçların güvenliğini sağlayacak elemanlar aranıyor.

Kazanç: Saatte ortalama 13 dolar.

Ne kadar işçi alınacak?: Güvenlik şirketlerinden Allied Universal binlerce işçi için ilan açtı. Diğer firmalar da ülke çapında başvurular almaya başladı.