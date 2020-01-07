Sanal kumarda denetim komedisi

Sayıştay'ın TBMM KİT Komisyonu'na sunduğu Milli Piyango Raporu'na göre, yasadışı sanal kumar denetimi yapan 3 kişi, Google gibi arama motorlarına, “kumar”, “çok kazandıran kumar, “güvenli kumar” gibi ifadeleri yazarak kumar sitelerini belirleyip kapatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuruyor. Raporda, “Bunu sıradan vatandaş da yapabilir. Kumar oynama yaşının 15'e kadar düşmesi, aileleri ve çocukları tehdit etmektedir” denildi ve yasa dışı bahis oynatarak milyonlar kazanan bir İngiliz şirketine de yer verildi. İngiltere'de yasal olarak faaliyet gösteren ancak Türkiye'de yasa dışı bahis oynatan şirket, yılda 135 milyon lira kazanıyor. Gelirinin sadece yüzde 4'ünü kendi ülkesinden, yüzde 30'unu ise Türkiye'den elde ediyor.

RESMEN YOL VERİLİYOR

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da “Sanal kumar, Türkiye'nin önemli bir sorunu olarak gündemde ve bir çözüm de üretilmiyor. Sayıştay raporu da sanal kumarla mücadele için sadece 3 kişinin görevlendirildiğini ortaya koyuyor. Bu durum komediden de öte. Muhafazakar olduğunu savunan bir iktidar yasa dışı kumara yol veriyor” dedi.