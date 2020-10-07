Sayısal Loto ‘6 bilinmez’ oldu

Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunu Sayısal Loto'nun ismi “Çılgın Sayısal Loto” oldu ve sistemi değişti. Sayısal Loto'da 1-49 sayılarından 6'sını bilen, büyük ikramiye kazanıyordu. Çılgın Sayısal Loto ise 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanıyor.

Sistem değiştiği için 6 rakamı kimse tutturamıyor. Sayısal Loto'da 28 çekilişte de 6 bilen çıkmadı. Talih Kuşu özelleşince 1-90 arasındaki rakamlardan 6'sını tutturma kuralı getirildi. 90 rakam arasından 6 bilmek ise neredeyse imkansız hale geldi.

KİMSE BİLEMESİN

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye, ‘'90 rakamdan 6'sını tutturmak, 622 milyonda bir ihtimal… Bu nedenle 28 çekiliştir kimse bilemiyor. Biriken paranın tümü de bir sonraki çekilişe aktarılmıyor. Yeni sistem ‘Kimse bilemesin' diye kurgulanmış. İsmini ‘Çılgın Sayısal' diye değiştirip, 6 tutturma ihtimalini yok ettiler. Çılgın Sayısal, dünyadaki şans oyunları arasında büyük ikramiye çıkma olasılığı en az olan oyun'' dedi.

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “1 Ağustos 2020'de özelleştirilip Milli Piyango'dan Sisal Şans şirketine devredilen şans oyunları çekilişlerinde soru işaretleri artmaya devam ediyor. Sisal Şans, Milli Piyango'nun 1-49 rakam arasında 6 bilene büyük ikramiyeyi verdiği sayısal loto çekiliş kurallarını değiştirdi. Oyunun adı Çılgın Sayısal Loto oldu. Rakam aralığı 1-90'a çıkarıldı, 1.5 TL olan kolon fiyatını da yüzde 100 zamla 3 lira yapıldı. Bu oyun Milli Piyango'dayken 2018'de büyük ikramiye en fazla 9, 2019'da ise en fazla 8 kez devretti. Şimdi ise 28'inci kez devrediyor çünkü kimse 6 rakamı bilemiyor.”

‘ŞİRKETİN KASASI VATANDAŞA DAĞITMADIĞI PARAYLA DOLUYOR'

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz şöyle konuştu: “Milli Piyango'nun yaptığı çekilişlerde 1-49 arasındaki rakamlarda 6 tutturma ihtimali 14 milyon birdi. Şimdi ise 1-90 arasındaki rakamlarda 6 tutturma ihtimali 622 milyonda bir. Yani neredeyse imkansız. Büyük ikramiye vatandaşa çıkmıyor hep kasaya kalıyor. 28. çekilişte 6 tutturan olsa 67 milyon 518 bin lira alacaktı. 29. çekilişte ise büyük ikramiye 68 milyon 79 bin lira oldu. 561 bin lira eklenmiş. Hasılatın tümü bir sonraki çekiliş ikramiyesine eklenmiyor, çoğu kasaya gidiyor. Vatandaşa dağıtılacak ikramiye tutarı da birikenden az oluyor. Oynanan kolon sayıları da açıklanmıyor. Şirketin kasası vatandaşa dağıtmadığı parayla doluyor.''