Son beş yılda yabancılara 153 bin konut satıldı, 88 binini Orta Doğulular aldı

Türkiye’de son yıllarda yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış ve satışlarda Orta Doğu vatandaşlarının ağırlığı dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de son beş yılda yabancılar toplam 153 bin 766 adet konut aldı. Bu rakamın en az yüzde 57,5’ine denk gelen 88 bin 393’ünü Orta Doğu ülkelerinin yurttaşları aldı.

Arap ülkelerinin yurttaşlarının bu dönemde Türkiye’de toplam konut alımı 69 bin 22 oldu.

2019’da yabancılara 45 bin 967 adet konut satılırken, bunun 27 bin 98 adedini Orta Doğu ülkelerinin yurttaşları aldı.

Bu dönemde en fazla konut alımını, 27 bin 609 adetle Iraklılar yaptı. Suudiler 12 bin 971 adetle ikinci, İranlılar 11 bin 953 ile üçüncü, Ruslar 10 in 35 ile dördüncü, Kuveytliler 9 bin 788 ile beşinci, Afganlar 7 bin 418 ile altıncı, Almanlar 6 bin 77 ile yedinci, İngilizler 5 bin 337 ile sekizinci sırada yer aldı.

250 BİN DOLARA VATANDAŞLIK DÜZENLEMESİ ARTIRDI

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Gayrimenkul Değerleme şirketinden değerleme uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman’a göre, yabancılara konut satışlarının artmasında birinci etken, vatandaşlık düzenlemesi.

19 Eylül 2018’de uygulamaya konulan düzenleme ile yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için gerekli taşınmaz alımında asgari bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

ORTA DOĞU DIŞINDAKİ ALIMLARDA DA TÜRK KÖKENLİLER AĞIRLIKTA

Büyükduman, Orta Doğu dışındaki ülkelerden görünen konut alımların da önemli bir kısmının da Türk ve Müslüman kökenli kişiler tarafından yapıldığını dile getirdi.

Orta Doğu ülkelerinde yaşanan mülkiyet sorunları nedeniyle bu ülkede belirli bir birikimi olanların birikimlerini coğrafi olarak yakın olan Türkiye’de değerlendirmeyi tercih ettiklerini söyleyen Büyükduman, Körfez ülkelerindeki zenginlerin ise genellikle Londra’yı tercih ettiklerini söyledi.

UZAK DOĞULULARIN TERCİHİ BAŞKA

Sadece Bodrum, Kaş, Alanya ve Antalya’da Rus, İngiliz ve Almanların konut aldığını söyleyen Büyükduman, Uzak Doğuluların ise Türkiye yerine Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, ABD ve İngiltere’yi tercih ettiklerini dile getirdi.

Çinlilerin Kanada ve Avustralya’yı tercih ettiğini söyleyen Büyükduman, 250 bin dolarlık taşınmaz alana vatandaşlık verilmesiyle konut satışlarının arttığını hatırlattı.

İSTANBUL’DA CİRONUN YÜZDE 20’Sİ YABANCILARDAN

Vatandaşlık düzenlemesiyle artan satışlarda birikmiş talebin etkili olduğuna dikkat çeken Büyükduman, yabancılara konut satışlarında önümüzdeki dönemde artış beklemediklerini kaydetti.

Türkiye’de yabancılara satışların toplam konut satışları içinde adet bazında yüzde 3,5, ciro bazında yüzde 9 seviyelerinde paya sahip olduğunu aktaran Büyükduman, İstanbul’da ise yabancıların adet bazında yüzde 10, ciro bazında yüzde 20 gibi önemli bir paya ulaştığına dikkat çekti.

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YABANCI NÜFUS DA ARTIYOR

Yabancılara konut satışlarıyla birlikte, Türkiye nüfusu içindeki yabancıların sayısı da artıyor. TÜİK’in geçen hafta açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus (geçici koruma kapsamında Suriyeli nüfus dışında) 2019’da bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu.

Konut satışlarında olduğu gibi bu alanda da Iraklılar ilk sırada yer aldı. 2019 verilerine göre, Türkiye’de çalışma ya da ikamet izni bulunan Iraklı sayısı 283 bin 934. Iraklıları, 120 bin 409 ile Afganlar, 68 bin 146 ile Türkmenistanlılar takip ediyor.