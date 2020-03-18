Son dakika… Motorinde indirim beklentisi

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dün benzine gelen 25 kuruşluk indirimin ardından bugün de motorinde 26 kuruş indirim bekleniyor.

An itibarıyla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 5.36 TL’den satılırken, motorinin litre fiyatı 5.69 kuruştan satılıyor.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.76 TL seviyesinde. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

BRENT PETROL 4 YILIN DİBİNDE

Brent petrolün fiyatı ise 30 doların altına indi. Brent 29 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili 2016 yılından bu yana en düşük seviyelerinde.