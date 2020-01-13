Son dakika: Ali Tezel gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı ve yazar Ali Tezel bu sabah gözaltına alındı. Tezel gözaltına alındığını Twitter üzerinden ”Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum” açıklaması ile duyurdu.

Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum — Ali Tezel journalist (@tezelali) January 13, 2020

ALİ TEZEL KİMDİR?



1966 yılında İzmir Ödemiş’te doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.

SSK’da müfettiş yardımcılığı görevini yürüttü. 1998 yılında Sigorta Müfettişliği’ne atandı. 2004 yılından, görevden alındığı 2007 yılı Ekim ayına kadar da Grup Başkanı olarak görev yaptı.

2008 tarihinde memuriyetten ve müfettişlikten istifa etti.

Akşam Gazetesi, SKY Türk Televizyonu, NTV, Habertürk gibi basın yayın kuruluşlarında uzun yıllar süren sosyal güvenlik programlarına imza attı ve bu alanda yazılar kaleme aldı.

Ali Tezel halihazırda Tele1 kanalında ‘Ali Tezel’e soralım’ programında sosyal güvenlik sorularını yanıtlıyor.

Tezel’in aynı zamanda sosyal güvenlik sorularını yanıtladığı bir irtibat bürosu da bulunuyor.