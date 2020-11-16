Son dakika… Benzine 32 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,97 TL, Ankara'da ve İzmir'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. açıklamasında, ileri aşama klinik deneyden elde edilen ara verilere göre deneysel aşının

Covid-19’u önlemede yüzde 94.5 etkili olduğunun duyurulması üzerine, petrol fiyatları yüzde 3.0’ün üzerinde yükseldi.

Böylece Moderna, bir hafta içinde Pfizer’ın, yüzde 90 ile beklentilerin oldukça üzerinde deney sonuçları açıklayan ikinci ABD şirketi oldu. Analistlere göre, ABD Aralık ayında acil durum kullanım için izin verilen iki aşıya birden sahip olabilir.

ABD genelinde 30 bin katılımcının ikişer doz alımıyla geliştirildiği açıklanan Moderna’nın Yönetim Kurulu başkanı Stephen Hoge, “Covid-19’u durdurabilecek bir aşıya sahip olacağız” dedi.

Gelişmelerle, Ocak teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.55 artışla 44 doları da aşarak 44.29 dolara, Aralık teslimi Batı Teksa hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.79 artışla 41.65 dolara yükseldi.