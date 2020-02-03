Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

Sozcu.com.tr
16:17 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş artış olacak. Söz konusu zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.80 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ortalama 6.88 TL’ye yükselecek.

son dakika söz tweet Twitter zam
Son güncelleme: 16:27 03.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more