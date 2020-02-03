Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş artış olacak. Söz konusu zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/02/ 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) February 3, 2020

Söz konusu zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.80 TL’ye, İzmir ve Ankara’da ortalama 6.88 TL’ye yükselecek.