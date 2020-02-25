Son dakika… Türkiye’den domates sevkiyatıyla ilgili Rusya’dan yeni karar

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya, mayıs 2019’da aldığı kararla Türkiye’den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da “Rusya’ya ihraç edilen tonlarca domatesin yüklü olduğu TIR’lar kotanın dolduğu gerekçesiyle sınırda bekletiliyor” demişti.

İlişkilerin iyi olduğu dönemde kotanın dolmasından sonra ek kota alındığını hatırlatan Güzelmansur, “İdlib nedeniyle ilişkiler gerginleşince ek kota alınamıyor” açıklaması yapmıştı.