Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlanıyor

2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç dün hayatını kaybetti. Suna Kıraç'ın cenazesi bugün saat 12.00'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.

KOÇ HOLDİNG’DE TÖREN

Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10:30'da Koç Holding'de tören düzenleneceği ifade edildi.

‘ALANLARA KAMERA ALINMAYACAK’

Cenaze merasiminde ve törende corona virüsü (Covid-19) salgını kurallarına riayet edileceği ve katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulacağı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda görüntü ve fotoğraf temini Koç Holding tarafından yapılacaktır. Camideki cenaze merasiminde Anadolu Ajansı da bulunacaktır. Alanlara başka kamera ve foto muhabir tedbirler kapsamında alınamayacaktır” denildi.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkıyor. Günümüzde hastalığın kesin tedavisi bulunmasa da erken tanı ile bazı semptomlar tedavi edilebiliyor ve daha uzun süre kas hakimiyeti sağlanıyor. Bulaşıcı olmayan ALS’de genetik nedenlerin rol oynadığı düşünülse de hastalığın temel nedeni bilinmiyor.