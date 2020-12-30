Süper Loto’da yine büyük tesadüf

24 Aralık ve 27 Aralık'ta yapılan iki çekilişte de 60 rakam arasından, 24-26-28 sayıları çıktı. 30 Ocak 2019'daki Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Bu kadar üst üste tesadüf olmaz, topların ağırlıkları kontrol edilmeli. Talih kuşuna güven kalmadı, tüyleri yolundu'' dedi. Kasım ayında da Çılgın Sayısal Loto'da iki çekilişte 6 sayıdan 4'ü aynı gelmişti. Çılgın Sayısal Loto oyununda 18 ve 23 Kasım'da yapılan çekilişlerde 8-22-55-71 sayıları ortak gelmiş, 5 gün arayla küreden düşen 6 sayıdan 4'ü aynı olmuştu. Bir benzer tesadüf de haziran ayında gerçekleşmişti. Sayısal Loto'da 6 Haziran ve 27 Haziran'daki 6 sayıdan 5'i aynı çıkmıştı.

KÜREDEN İKİ TOP DÜŞTÜ

5 Ocak 2019'da büyük ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 oldu ve Sayısal Loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturacak şekilde geldi. Süper Piyango'nun 25 Nisan tarihli 100 bin liralık çekişinde ise, bir küreden iki top birden düştü, küre başındaki yetkili bir topu seçti, çekiliş iptal edilmedi.