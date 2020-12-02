Suudilerin Türk mallarına boykotunda ikinci ayda tablo ağırlaştı

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim 2020’de başlattığı Türk mallarına dönük resmi olmayan boykotunda ikinci ayda tablo daha kötüye gitti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 gerilemişti. Kasım 2020'de Kasım 2019'a göre düşüş oranı yüzde 52,9'a ulaştı ve toplam ihracat 216,5 milyon dolardan 102 milyon dolara geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Suudi Arabistan'a ihracat, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 48,6 oranında azaldı.

2020'nin Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 18,6 düşüşle 2 milyon 333 milyon dolara geriledi.

EN ÇOK ETKİLENEN TEKSTİL

Suudilerin boykotundan en çok etkilenen sektör hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Bu sektörün kasımda ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 düşüşle 20,1 milyon dolardan 5,7 milyon dolara geriledi. Tekstil ve hammadde sektörünün ihracatı da bu dönemde yüzde 36 azalışla 5,3 milyon dolardan 3,4 milyon dolara düştü.

Kimyevi maddeler ihracatı yüzde 51,3 düşüşle 19,4 milyon dolardan 9,4 milyon dolara; halı ihracatı yüzde 41,1 düşüşle 23,2 milyon dolardan 13,7 milyon dolara; elektrik elektronik ihracatı yüzde 52,6 düşüşle 16,2 milyon dolardan 7,7 milyon dolara; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 23,9 düşüşle 10,6 milyon dolardan 8,1 milyon dolara; çelik ihracatı yüzde 54,2 düşüşle 10,1 milyon dolardan 4,6 milyon dolara; mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 45,6 düşüşle 18,2 milyon dolardan 9,9 milyon dolara geriledi.

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Suudilerin boykotundan tarım ürünleri ihracatı da etkilendi.

Kasım 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 86,2 düşüşle 20 milyon dolardan 2,8 milyon dolara; fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 92,4 düşüşle 1,4 milyon dolardan 103 bin dolara; kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 93,9 düşüşle 2 milyon dolardan 122 bin dolara; meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 83,9 düşüşle 3,1 milyon dolardan 497 bin dolara; yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 99,6 düşüşle 7,2 milyon dolardan 27 bin dolara; zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 77,3 düşüşle 1,7 milyon dolardan 387 bin dolara geriledi.

Tek artış tütün ihracatının yüzde 22,4 yükselişle 5,5 milyon dolardan 6,8 milyon dolara ulaşması oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı da bu dönemde yüzde 69,4 düşüşle 5,5 milyon dolardan 1,7 milyon dolara geriledi.

KÖRFEZ'DE SADECE KUVEYT'E İHRACAT ARTTI

Suudi Arabistan'ın müttefiki olan ve Türk mallarına dönük boykota fiilen katıldığı bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat da bu dönemde yüzde 29,5 düşüşle 255,4 milyon dolardan 180,1 milyon dolara geriledi.

Suudi Arabistan'ın bir diğer müttefiki Bahreyn'e ihracat da yüzde 53 düşüşle 26 milyon dolardan 12,2 milyon dolara düştü.

Umman'a ihracat da yüzde 45,7 düşüşle 75,6 milyon dolardan 41 milyon dolara geriledi.

Körfez ülkelerinden sadece Kuveyt'e ihracat yüzde 21,7 artışla 48 milyon dolardan 58,4 milyon dolara yükseldi.

Körfez'de Ankara'nın yakın ilişki kurduğu tek ülke olan Katar'a ihracat da bu dönemde 20,9 düşüşle 114,3 milyon dolardan 90,4 milyon dolara geriledi.

Salgınla birlikte petrol ve doğalgazda talep ile fiyatın büyük düşüşü, Körfez ülkelerinin dış ticaretini de olumsuz etkiliyor.



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HAYVANSAL ÜRÜNLERE BOYKOT RESMİYET KAZANMIŞTI

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerinin kötüleşmesinin ardından Körfez ülkesinin iş insanlarından Türk mallarına boykot çağrıları gelirken; Türk ihracatçıları da Suudi Arabistan'da artan oranda ihracat engelleriyle karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 27 Kasım’da Reuters haber ajansının servis ettiği habere göre, bir süredir Türkiye'nin ürettiği hayvansal ürünlere uygulanan üstü kapalı boykot resmiyet kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım’da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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