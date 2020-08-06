Talih kuşu rant kaynağı oldu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Milli Piyango son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte itibar kaybına uğradı. Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıllığına SİSAL ortaklığına kiralanan Milli Piyango'da artık yeni bir rant dönemi var'' dedi.

SORU İŞARETLERİ VAR

Tarhan TBMM'de yaptığı açıklamada, kamu ihale düzeninin şeffaflıktan uzaklaştığını savunarak ‘'Kâr eden bir kurumun ihalesine sadece bir şirketin teklif vermesi ihale süreciyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Kurum rant kaynağı olarak görülüyor ve asli işlevinden de uzaklaştırıldı'' dedi ve şunları söyledi:

“Milli Piyango İdaresini devralan yeni yönetimin fiyat politikası kamu yararıyla bağdaşmıyor. Spor Loto'nun bir kolonunun fiyatı 1.5 liradan 3 liraya çıktı. Şans Topu'nun kolonu 1 liradan 2 liraya, On Numara'nın kolon fiyatı 1 liradan 2 liraya yükseltildi.

Bu zamla birlikte On Numara'nın tam kolon fiyatı 5 liradan 10 liraya çıktı. Sayısal Loto rakamları 90'a kadar yükseltildi ve çekiliş sayısı haftada 3 güne çıkarıldı. Bu zamlar enflasyon oranının da çok üstündedir. Kurumun adının geçmişte şaibelerle anılması ne kadar üzücüyse, bugün de rant kaynağı olarak görülmesi ve asli işlevinden uzaklaşması o kadar üzücüdür.''

TALİH KUŞUNDA NELER OLDU?

– 31 Aralık 2018 çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği “7615536” biletin sahibi çıkmadı. Kurum tarihinde ilk defa o yılın büyük ikramiyesi Hazine'ye devredildi.

– 31 Aralık 2019 çekilişinde ise noterler çekiliş devam ederken kendi aralarında diyalog kurdu, kameraların önünde birbirlerine “Sus” işareti yaptılar. Rakamlar daha çekilmeden televizyon yayınında alt yazı olarak kazanan numaralar verildi.

– 8 Ocak 2020 tarihinde dönemin Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı. Neden görevden alındığı açıklanmadı.

– 2020 yılında 20 gün arayla 6 Haziran ve 21 Haziran'da yapılan çekilişlerde 5 rakam da aynı çıktı. 5-11-24-39-41 numaraları aynı oldu. İki farklı çekilişte rakamların ortak çıkmasının 3.5 trilyonda bir ihtimal olduğu açıklandı.

– Milli Piyango ikramiyeleri Ankara Çankaya ve Ankara Yenimahalle gibi bazı ilçelere sıklıkla denk geldi. Çekilişlerde aynı rakamların çıkması ve ikramiyelerin aynı yere çıkması şaibe konusu oldu.