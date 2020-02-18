Tasarruf yerine israf

Sayıştay raporuna göre, yapılan bu harcamalar arasında bayramlarda alınan lüks hediyeler, faaliyetlerle ilgisi olmayan ödemeler, yüksek miktardaki yemek faturaları da var. Yemek faturalarının hep aynı restorana ait olması da dikkat çekti.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyersi Deniz Yavuzyılmaz, “Eti Maden, yurtdışında kurduğu 5 şirketinin genel müdürüne 13 bin 500 Euro maaş ödedi. Bu genel müdürlerin isimlerini de gizli tuttu ve ısrarlarımız sonucu açıklamak zorunda kaldı. KİT'lerdeki savurganlık korkunç boyutlarda'' dedi.