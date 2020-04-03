Tav Havalimanları kimseyi işten çıkarmayacak

TAV Havalimanları, corona virüsü salgını sürecinde 35 bin çalışanından hiç kimseyi işten çıkartmayacağını açıkladı.

Konu ile ilgili şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada, “TAV Havalimanları olarak 20 yıldan bu yana var olduğumuz her alanda en iyi hizmeti sunmak, iyi bir ülke temsilciği yapmak üzere çalışıyoruz. COVID-19 salgının ortaya çıktığı andan itibaren, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çalışanlarımızı, yolcularımızı korumak ve içinde bulunduğumuz topluma fayda sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bezmi Alem Üniversitesi tıp fakültelerine destek veriyoruz. Bu süreçte, 35 bin çalışanımızdan hiç kimseyi işten çıkarmayacağımızı açıklamış bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.