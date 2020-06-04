Tek kullanımlık seccadeye büyük ilgi

Normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü, yaklaşık iki buçuk aydan sonra ilk kez sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Cuma Namazı kılındı. Bilim Kurulu'nun tek kullanımlık seccade tavsiyesine uyan vatandaşlar, seccade satışlarının patlamasına neden oldu.

3 GÜNDE 50 BİN SECCADE

Camilerin ibadete açılmasıyla birlikte, kendi üretimleri olan tek ve tekrar kullanımlık seccade satışlarına başladıklarını vurgulayan iş insanı Ozan Bük, “29 Mayıs tarihinde satışa sunmaya başladığımız tek kullanımlık seccadelere ciddi bir talep geldi. Siparişler hız kesmeden ilerliyor. 3 günde 50 bin adet tek kullanımlık seccade satışı gerçekleştirdik. Üretim faaliyetlerimiz 7/24 tesislerimizde devam ediyor. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.

TEKRAR KULLANILABİLİYOR

Bük, “Virüs, hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. Bugün hemen her evde kişiye özel olarak yer alan seccadelerin, hijyen faktörü nedeniyle camilerde kullanılması sakıncalı bulunuyor. Bu durum karşısında, tek ve tekrar kullanımlık seccadeler çözüm sunuyor. En önemli özellikleri; hijyenik, antibakteriyel ve yırtılmalara karşı dayanıklı bir yapıya sahip olmaları. Ayrıca tek ve tekrar kullanımlık seccadelerde balonlu dediğimiz, daha uzun ömürlü çeşidimizi de satışa sunduk” diyor.

“YURT DIŞINDAN DA TALEP ÇOK”

Konu ile ilgili görüştüğümüz Eminönü’nde seccade satışı yapan Mustafa Bayrak isimli esnaf, “Son bir hafta içerisinde yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kullan at seccade siparişimiz geldi. Toplu satışlardaki fiyatlarımız 1 liradan başlıyor seccadenin kalitesine göre 10 liraya kadar çıkabiliyor” dedi.

“SİPARİŞLER ORTA DOĞU'DAN”

İSTOÇ'ta üretim yaparak Mahmutpaşa'da satış gerçekleştiren Hamdi Yazar isimli bir vatandaş da, satışlarının giderek arttığını belirterek, “2 aydır dükkanımızı açmamıştık, seccade çağrısı üzerine eskiden üretip genelde Orta Doğulu turiste sattığımız işlemeli seccadeleri bırakarak, tek kullanımlık seccade üretimine başladık. Siparişler çok geldi, yetişemiyoruz. Online sitemiz de var orada Suudi Arabistan'dan sipariş geldi, önceliğimiz elbette vatandaşımız. Personel sayımızı da arttırdık” şeklinde konuştu.

Seccade satın alan Hasan Solmaz ise, toptan aldığını ve Fatih'teki dükkanında satacağını belirtti. Solmaz, “Vatandaşlar Eminönü kalabalığına girmek istemiyor ben de kendim gelip aldım, müşterilerime satacağım. Kar da koymayacağım alış fiyatına satacağım yeter ki vatandaşımızın işi görülsün” dedi.