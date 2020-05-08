Tez Koop-İş ve uzmanlar uyardı: 2’nci dalga AVM’lerden yayılacak

Deniz AYHAN

Can ÇAPAR / Hatay

Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs günü açılması kararına tepkiler arttı. Virüsün en çok yayıldığı kapalı mekanlar olarak bilinen AVM'lerin açılmasının, ikinci dalgaya neden olabileceği belirtiliyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Füsun Eyüboğlu “Bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz. Öncelik AVM'lerin açılması değildir” uyarısında bulundu.

Ticaret-Eğitim-Kooperatif-Büro İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ise “AVM'lerin açılması, normalleşme adımı olamaz. AVM'ler için alınacak hiçbir önlem yeterli değildir ve salgın kontrol altına alınmadan AVM'ler açılmamalıdır'' açıklaması yaptı.

AVM'lerin açılmasına siyasilerden de tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Torunlarımıza, AK Parti döneminde salgın vardı, AVM'ler camilerden önce açıldı diye mi anlatacağız'' sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise “Millet ölmüş ağlayanı yok. Dolar fırladı, lira tuş oldu İktidarın derdi ise AVM'leri açmak. Millet can derdinde, kim AVM'ye gidip elbise ayakkabı alacak?'' dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da “Alınan tedbirlerle pazarlar, AVM'ler, marketler açılabiliyorsa, camiler de açılmalı'' derken, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da “AVM açılışı konusunda da yanlış karar aldınız. Gardı düşmüş boksör gibi darmadağınıksınız'' açıklaması yaptı.

Nilüfer, normalleşme kararlarına isyan etti: Moralim bozuk, bu salgın böyle bitmez

AVM'lerin kısa süre sonra açılacak olması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri. Ünlü isimler de sosyal medyadan eleştirilerini dile getirdi.

Nilüfer Yumlu “Sokaklar yine kalabalık. Biz evde esir gibi otururken işi gücü olmayan bazı aylaklar, pandemi yokmuş gibi dolanıyor. Enfekte sayısını yine 2 binin üzerine çıkarmayı başardık, tebrikler. AVM açılışı da nedir? Moralim bozuldu, bu salgın böyle bitmez'' dedi.

Semiha Yankı ise “Deniz kenarında yürümek yasak. AVM açık. Deniz kenarında ya da sahil kasabalarında restoranlar kapalı, AVM'ler açık.

Bu nasıl bir iş anlamak mümkün değil. Kapalı alanlar açık, açık alanlar kapalı. Aklıma mukayyet olun” yorumunda bulundu.

Prof. Dr. Tacettin İnandı böyle uyardı:Normalleşme için henüz erken, salgın canlanabilir

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı, normalleşme adımları kapsamında birtakım tedbirlerin kaldırılmasını kaygıyla karşıladığını söyledi.

Türkiye'de salgının henüz kontrol altına alınmadığını ifade eden İnandı, AVM'lerin kapılarını açmasının erken olduğunu belirtti.

Normalleşme kararlarının erken alınmış olabileceğine işaret eden İnandı, AVM'lerin eskisi gibi dolması halinde bunun büyük bir risk olacağına işaret etti. Tacettin İnandı şunları kaydetti:

*İkinci bir dalga ortaya çıkabilir. Daha güçlü dalga da olabilir, yavaş da gidebilir. Bu, atacağımız adımlara bağlı. Önlemleri erken dönemde hızla kaldırdığımızda, salgın yeniden canlanabilir.

*O nedenle gevşerken, göreceli olarak bunu yapmakta fayda var. Salgını tekli rakamlarda sabit tuttuğumuzda, ancak kontrol altına aldığımızı söyleyebiliriz. Ancak vaka sayılarının binli rakamlar olduğu bugünlerde kontrol altına alındığını söylememiz güç.