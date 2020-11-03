TL değer kaybında dünyada ilk sıraya yükseldi

TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı bugün de devam etti.

Yıla 5,95 seviyesinden başlayan dolar/TL, bugün 8,54‘ü görerek rekor tazeledi. Euro/TL‘de bugün 10 seviyesi aşıldı.

Bloomberg terminal verilerine göre, TL‘nin yıl başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30’u aştı ve bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı.

Brezilya realinin dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 29 oldu.

İFLAS EDEN ARJANTİN DEĞER KAYBINDA ÜÇÜNCÜ

Dolar karşısından en çok değer kaybeden üçüncü para birimi ise yüzde 23,9’luk kayıpla Arjantin pesosu oldu. Arjantin, bu yıl dış borçlarını vadesinde ödemeyerek 9. kez iflas etmiş ve alacaklılarla uzun pazarlıkların ardından borçlarını bir bölümünü yeniden yapılandırmıştı.

Rus rublesinin dolar karşısında bu dönemdeki değer kaybı ise yüzde 21,8 oldu.

Komşumuz Bulgaristan’ın para birimi leva ise dolar karşısında bu dönemde yüzde 4,3 değer kazandı. Levadaki değer kaybı nedeniyle komşunun yurttaşları son dönemde alışveriş için Edirne ziyaretlerini artırdı.

“DEĞER KAYBINDA BIDEN FAKTÖRÜ ETKİLİ”

Hollanda merkezli Rabobank’ın kıdemli stratejisti Piotr Matys tarafından kaleme alınan raporda, ABD’de Türkiye’ye karşı daha sert olması beklenen Joe Biden’ın seçilmesi ihtimalinin artmasının TL üzerinde baskı yarattığına işaret edildi.

Rusya’dan S400 füze savunma sistemi alınması nedeniyle Biden’ın Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatan Matys, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım tavsiyesine rağmen Başkan Donald Trump’ın bu adımı atmaktan geri durduğunu hatırlattı.

Trump’ın tekrar seçilmemesi durumunda Ankara’nın kilit bir müttefikini kaybedeceğini ve dolar/TL’deki yükselişin daha da artabileceğini belirten Matys, Biden’ın zaferi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) TL’deki değer kaybının önüne geçmek için olağanüstü toplantı yaparak politika faizini en az 500 baz puan artırabileceğini öne sürdü.

TCMB’nin arka kapıdan faiz artırmasının TL’deki değer kaybını durduramadığını hatırlatan Matys, TL’deki değer kaybının önüne geçmek ve kur artışının enflasyon ile reel ekonomiye daha fazla zarar vermesini önlemek için acil faiz artışının gerektiğini, mevcut durumun şirketlerde bir iflas dalgasına yol açabileceğini belirtti.

“TL LOKAL FAKTÖRLERDEN ETKİLENMEYE DEVAM EDER”

“Enflasyon beklentilere paralel artış gösterdi, aynı zamanda TCMB bir sıkılaşma hamlesi daha yaparak TL swap faizlerini artırdı” diyen Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, “TL'de değer kaybı ise devam ediyor, diğer gelişen ülke paralarının çoğunun ise bugün dolara karşı ABD seçimleri öncesinde değer kazandığını görüyoruz. 22 Ekim’de politika faizinin artmadığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beri ek sıkılaştırıcı adımlar geliyor ama liradaki düşüş devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ABD seçimleri açısından da olası bir Biden galibiyeti Washington-Ankara ilişkilerinde daha sert bir tutum beklentisi ile ilişkilendiriliyor, Trump'ın bazı ülkelerle kurduğu ilişkiler bazı gelişmekte olan ülke paralarının genel denklem dışında tepki vermesine neden olabilir” diyen Erkan, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Biden genel küresel piyasa havası açısından mali genişleme beklentilerini artıracağından daha pozitif ve dolar endeksi negatif normalde… Trump galibiyetini ise bizim piyasamız daha olumlu görür. Seçimlerden ne sonuç çıkarsa çıksın TL lokal faktörlerden etkilenmeye devam edecektir.

Bu noktada TCMB politika belirsizliği, Türkiye’nin cari açık ve dış borç pozisyonu itibariyle dış finansman ihtiyacı ve bozulmakta olan enflasyon dinamikleri, değer kaybının altında yatan lokal faktörler.”