TMSF, 5 şirketi tekrar satışa çıkardı

TMSF, Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilanlara göre, ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ’nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ’nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ’nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL olarak belirlendi.

Satışa çıkarılan ticari ve iktisadi bütünlüklerin ihaleleri 18 Aralık’ta TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılacak. TMSF söz konusu işletmeleri daha önce 6 Ağustos’ta satışa çıkarmıştı. (REUTERS)

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