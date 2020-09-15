Tohumu 5 TL, 2 liraya satamıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Çivril İlçesi'nde üreticilerin sorunlarını dinledi. Pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatan köylüler, iktidar milletvekillerine “Gelseler köyün ihtiyaçlarını söyleriz. Hâlâ susuzluk çekiyoruz, nohutun tohumunun kilogramını 5 TL'ye aldık. Şimdi satalım dedik 2 TL'ye satamıyoruz, hayvanlara yem diye veriyoruz” diye seslendi.

Çivril'in Gürpınar, Karalar, Emirhisar, Haydan, mahallelerinde köylüleri ziyaret eden Gülizar Biçer Karaca, tarlalardan kahvehanelere vatandaşların şikayetlerini dinledi.

NASIL ÜRETECEĞİZ?

20 dönüm yerden 10 ölçek nohut alabildiğini söyleyen ve ürünlerini satamadığı için “Nasıl üreteceğiz, ne yapacağız bu koşullarda” diye isyan eden Çivrilli çiftçiler, “12 bin liraya aldığımız hayvanları 7-8 bin liraya satacağız da aldığımız borçları ödeyeceğiz. Borçlar faiziyle birlikte bekliyor. Bankadan kredi çekiyoruz, eşten dosttan borç alıyoruz, elektrik faturalarını ödeyemiyoruz. Bizim yapacak bir şeyimiz yok, gidecek yerimiz yok” dedi. Çiftçiye mazot desteği verilmesi gerektiğin dile getiren üreticiler, “Maliyetler düşse çiftçi üretebilir. Yaşadıklarımız Nasreddin Hoca fıkrası gibi…Bizim halimiz ne olacak? Damdan düşen biri olmalı, damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar” diye ifade etti.

SUSUZLUK ÇEKİYORUZ

“Çivril'in evladıyım” diyen ancak Çivril'in köylerine uğramayan iktidar milletvekillerine elektronik postayla, telefonla ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen köylüler, “Gelseler köyün ihtiyaçlarını söyleriz. Hâlâ susuzluk çekiyoruz, nohut tohumunun kilogramını 5 TL'ye aldık. Gübre, mazot, sulama için elektrik masrafı yaptık. Emeğimizi hiç hesaba bile almıyoruz. Şimdi satalım dedik kilogramını 2 TL'ye satamıyoruz, hayvanlara yem diye veriyoruz. Çivril Belediyesi yerel seçimden 3-4 gün önce mahallemize taşları yığdı. Seçim biteli 1.5 yıl oldu. Kazanınca kaldırım taşlarını döşemeyi unuttu. Söz verilen yerlere hâlâ asfalt dökülmediğini sizler aracılığıyla duyurmak istiyoruz” diye şikayetlerini dile getirdi.

İKTİDARIN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ

Gürpınar köyünde ayçiçeği tarlalarını ziyaret eden CHP'li Gülizar Biçer Karaca'ya ithal çekirdek nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatan kadınlar, “Yurtdışından çekirdek ithal edeceklerine yerli üreticiyi desteklemeliler, bizler emeğimizin karşılığını almalıyız” diyor. Arpa-buğday eken ancak satamayan çiftçiler “Mazot, gübre, elektrik çok arttı. Ürünlerden yeterli verim alamadık. Devletin köylüyü desteklemesi gerek. En kestirme çözüm hükümeti değiştirmek gerek. İktidarın son kullanma tarihi geçti” yorumunu yaptı.