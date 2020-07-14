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TOKİ 100 bin konut kura çekilişi: TOKİ Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylardan bu yana devam eden kuralar ile TOKİ konutlarının sahipleri belirleniyor. TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir'de inşa edilen toplam 1250 konutun hak sahibi bugün belli olacak. Sonuçlar yayınlandığı andan itibaren TOKİ resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

10:32 -
Haberler Ekonomi
TOKİ 100 bin konut kura çekilişi: TOKİ Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir kura sonuçları belli oldu mu?

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir ile devam ediyor. Kura ile Niğde, Kırıkkale ve Balıkesir’de inşa edilen konutların için hak sahipleri belirlenecek. Haberimizde yer alan linkten, 2020 TOKİ kura çekiliş canlı yayınlarını takip edebilirsiniz.

TOKİ KURASI CANLI YAYIN

TOKİ NİĞDE, KIRIKKALE VE BALIKESİR KURALARI SAAT KAÇTA?

NİĞDE TOKİ konutları kurası saat 10:00’da

KIRIKKALE TOKİ konutları kurası saat 11:00’de

BALIKESİR TOKİ konutları kurası 13:00'de gerçekleştirilecek.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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