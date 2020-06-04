TOKİ Kahramanmaraş ve Burdur kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kurası canlı yayın izle…

Kahramanmaraş ili Oniki Şubat ve Afşin’de, Burdur ili Merkez ve Karamanlı'da bulunan toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş ve Burdur konut için kuralar 4 Haziran'da gerçekleştirilecek. TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ONİKİ ŞUBAT: SAAT 10:00'DA

TOKİ BURDUR KARAMANLI: 12:00'DE

TOKİ BURDUR MERKEZ: 14:00'DE

TOKİ KAHRAMANMARAŞ AFŞİN: 15:00'DA

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.