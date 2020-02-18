TOKİ kurası için çekiliş tarihi belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde 2020 TOKİ çekiliş tarihi…

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için yapılan 100 bin konutluk TOKİ projesinde ilk çekiliş tarihi açıklandı. TOKİ’nin merakla beklenen 100 bin konut projesinin çekiliş tarihi 24 Şubat olarak açıklandı. İlk çekiliş İzmir’de yapılacak. Tüm illeri için açıklanan tarihlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

* İZMİR

KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24 Şubat 2020 Pazartesi

SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 25 Şubat 2020 Salı

ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba

KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 27 Şubat 2020 Perşembe

* ANKARA

SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 6 Mart 2020 Cuma

*İSTANBUL

TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma

İL İL TÜM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

1,5 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.