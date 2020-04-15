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Toplam vergi geliri yüzde 10 düştü, alkol ve tütünden alınan ÖTV yüzde 60 arttı

Corona virüsü salgını nedeniyle üçte ikisi karantinada geçen Mart'ta önceki yılın aynı ayına göre toplam vergi geliri yüzde 10 düşerken, özel tüketim vergisi geliri alkolde yüzde 23,8, tütünde yüzde 69,1 arttı. Alkol ve tütünden alınan ÖTV'nin toplam vergi geliri içindeki payı Mart 2019'da yüzde 8 iken, Mart 2020'de yüzde 14'ü aştı.

Emre DEVECİ
12:59 -
Haberler Ekonomi
Toplam vergi geliri yüzde 10 düştü, alkol ve tütünden alınan ÖTV yüzde 60 arttı

Corona virüsü salgını nedeniyle üçte ikisi karantinada geçen Mart’ta, merkezi yönetim bütçesi 43,7 milyar TL’lik rekor açık verirken, vergi geliri bir önceki aya göre yüzde 48,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 düştü.

Toplam vergi geliri sert düşerken, alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisindeki (ÖTV) artış dikkat çekti.

Alkolden alınan ÖTV, Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 44,6 artışla 850 milyon TL oldu. Artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 oldu.

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ALKOL VE TÜTÜNÜN PAYI YÜKSELDİ

Tütünden alınan ÖTV, Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 19,7 artışla 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,1 oldu.

Mart 2019’da toplam 3,3 milyar TL olan alkol ve tütünden alınan ÖTV, Mart 2020’de yüzde 59,7’lik artışla 5,3 milyar TL’ye sıçradı.

Alkol ve tütünden alınan ÖTV’nin toplam vergi geliri içindeki payı geçen yılın mart ayında yüzde 8,1 iken, Mart 2020’de yüzde 14,3’e yükseldi.

TOPLAM VERGİ DÜŞTÜ, ÖTV ARTTI

Mart 2019'da 41,1 milyar TL, Şubat 2020'de 71,7 milyar TL olan toplam vergi geliri, Mart 2020'de büyük düşüşle 36,9 milyar TL'ye geriledi. Mart'ta vergi gelirinde düşüş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10, bir önceki aya göre yüzde 48,5 oldu.

Mart 2019’da 9,3 milyar TL, Şubat 2020’de 11,8 milyar TL olan toplam ÖTV geliri, Mart 2020’de 13,4 milyar TL’ye yükseldi.

Mart 2019’da 1,4 milyar TL olan kurumlar vergisi geliri, Mart 2020’de yüzde 33,1’lik düşüşle 950 milyon TL’ye geriledi.

Corona ÖTV
Son güncelleme: 13:04 15.04.2020
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