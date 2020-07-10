TÜİK enflasyonda kimseyi ikna edemedi

Corona virüsü salgınına ekonomik kriz ile yakalanan, salgın döneminde ise düşen hane halkı gelirleri ile ağır bir yükün altına giren Türkiye'de halkın enflasyon tahmini yüzde 30'un üzerinde çıktı.

Son dönemlerde açıkladığı veriler ve kaybettiği güven ile tartışmalara konu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı yıllık ortalama enflasyonu yüzde 12.62 olurken, halkın yaklaşık yüzde 85'i farklı bir enflasyon oranı açıklayarak, TÜİK rakamlarına inanmadığını ortaya koydu. AKP'li seçmenlerin de yüzde 66'dan fazlası hayat pahalılığını TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranından daha yüksek bir oranda hissettiğini açıklarken, MHP seçmeninin yüzde 88'i de TÜİK enflasyonundan farklı bir oranda enflasyon tahmininde bulundu.

ZAM PARTİ DİNLEMİYOR

Araştırma şirketi Metropoll tarafından gerçekleştirilen “Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020 Araştırması” hem işsizlik rakamları hem de enflasyon konusunda halkın TÜİK rakamlarından daha farklı bir oranı hissettiğini ve TÜİK rakamlarına inanmadığını ortaya koydu. Araştırmanın yapıldığı sırada yüzde 11.4 olan enflasyon oranını halka soran ankete göre, seçmenler, oy verdikleri partiden bağımsız olarak hayat pahalılığını aynı oranda hissediyor.

AKP'li seçmenin yüzde 28.3'ü enflasyonu yüzde 30'dan fazla hissettiğini açıklarken, yüzde 15.9'u ise hayat pahalılığının yüzde 20-30 arasında olduğunu belirtti. TÜİK rakamlarına inandığını ve enflasyonun yüzde 11.4 olduğunu açıklayanların oranı ise AKP seçmeni arasında yüzde 24.8'de kaldı. 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde MHP'ye oy verdiğini açıklayan her 10 seçmenden 3'ünün enflasyon tahmini yüzde 30'u aşarken, yüzde 10'u ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına paralel bir tahminde bulundu.