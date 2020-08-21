Tüketici güveni ağustosta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre %2,2 oranında azaldı; temmuz ayında 60,9 olan endeks, ağustos ayında 59,6 oldu.

Corona virüsü salgınının hız kazandığı nisan ayında endeks 54.9’a gerilereyek verinin başladığı 2004’ten bu yana en düşük seviyeye inmişti. Ardından ise yükselişler görülmüştü. Bir önceki ay olan Temmuz’da ise endeks 60.9 seviyesindeydi.

Anket sonuçlarına göre TCMB ve TÜİK tarafından hazırlanan endeks 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ KÖTÜLEŞTİ

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuz ayında 80,6 iken, Ağustos ayında %3,5 oranında azalarak 77,8 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %3,3 oranında azalarak 79,5 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi temmuz ayında 61,0 iken, ağustos ayında %2,5 oranında azalarak 59,5 oldu. İşsiz sayısı beklenti endeksindeki azalma, işsizliğin artacağına dair beklentiyi yansıtıyor.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi temmuz ayında 19,9 iken, ağustos ayında %8,8 oranında artarak 21,7 oldu.