Tüketici Hakları Derneği’nden fiyat çağrısı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, içinde bulunduğumuz karantina günlerinde, serbest fiyat istismarının arttığını ve birçok ürüne zam yapıldığını, tüketicinin de mağdur olduğunu belirterek, “Tüketici, gıda başta olmak üzere diğer temel ihtiyaçlarına erişmekte zorlanmaktadır” dedi. Çakar alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

RAMAZAN AYINI DA FIRSAT BİLECEKLER

“Korona virüsü salgını nedeniyle fiyat istismarları daha da artmış durumdadır. Salgın döneminin Ramazan ayı ile çakışması bu istismarın yoğunlaşacağını gösteriyor.

Bunun önüne geçebilmenin kalıcı ve etkili yolu fiyatlara yasal düzenleme getirmektedir. Özellikle, tarımsal ürünler ve gıda başta olmak üzere, temizlik, kişisel bakım ve diğer tüm malların fiyatlarında yasal düzenleme yapılması, soruna kalıcı bir çözüm getirecektir.

Bu düzenleme tüketicilere sunulan hizmetlere de yansıtılmalıdır. Fiyatlara yasal düzenleme sonucu tüketici de fiyat istismarlarına karşı korunmuş olacaktır.

İmalatçı, toptancı ve perakendecilerin satış fiyatlarına bir kıstas, bir sınırlama yani bir kar oranı getirilmelidir. İstismar edilen serbest fiyat uygulamasına son verilmelidir.

Virüs salgınının ekonomik hayata etkileri konusunda oluşturulan ‘Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Değerlendirme Kurulu' soruna kalıcı ve etkili bir çözüm sağlamaz. Öncelikle fiyat istismarcılarına verilen cezalar caydırıcı hale getirilmelidir.”