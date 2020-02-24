Turizm 2020’ye rekorla başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizmde 2019’u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşılmış oldu.

BULGARİSTAN İLK SIRADA

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise önceki yıla göre, yüzde 21,22 artışla Bulgaristan, ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 18,06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42,40 artışla da Rusya üçüncü oldu. Ocak ayında büyük oransal artışla dikkat çeken Rusya’yı Almanya ve İran izledi.

Türkiye’ye ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315’i günübirlikçi olurken, bu rakamın toplam içindeki payı yüzde 0,86 oldu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci sırada yer aldı. (DHA)