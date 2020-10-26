Türk-İş: Açlık sınırı 2.482 TL

Türk-İş Araştırmasına göre 2020 Ekim ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.482,28 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.085,62 TL oldu.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3.035,50 TL olarak gerçekleşti.

Yaşanan Covid-19 salgını sürecinde, işsizlik ve enflasyon baskısı nedeniyle, hane gelirlerinin hızla düştüğü belirtilen açıklamada bu durumun, çalışan ve emeklileri zor durumda bıraktığı ve geçim koşullarını bu kesim açısından giderek ağırlaştırdığı belirtildi.

Çalışanların iş güvencesi ve gelir kaybında yaşanan olumsuzlukların giderek artış gösterdiği vurgulanan açıklamada, “Yetersiz belirlenen asgari ücretle milyonlarca çalışan ailesiyle birlikte günlük yaşamını sürdürmeye çalışırken, küresel salgınla birlikte yaşanan ekonomik kriz sonrası yine milyonlarca çalışan kısa çalışma ödeneği tutarıyla geçinmek durumundadır. İşini kaybeden milyonlarca işçi düşük işsizlik ödeneğine mahkum kalmıştır. Ücretsiz izne –talebi olmaksızın işverenin tek taraflı iradesiyle- çıkarılan işçilere ise sadece günlük 39 TL nakdi ücret desteği verilmektedir. Kayıt dışı çalışan ve sayıları giderek artan milyonlarca işsiz ise toplumun iktisaden en düşük ve çaresiz kesimini oluşturmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.