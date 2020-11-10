Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru kayısıda, 2020/21 sezonunun ilk çeyreği geride kaldı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 1 Ağustos-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye, 25 bin 342 ton kuru kayısı ihracatı karşılığı 82 milyon 291 bin dolar döviz geliri elde etti.

Kuru kayısı ihracatı, 1 Ağustos-31 Ekim 2019 tarihleri arasında ise 29 bin 829 ton karşılığı 75 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2019/20 sezonunda ortalama 2 bin 765 dolara ihraç edilen kuru kayısı, 2020/21 sezonunda, 90 ülkede ortalama 3 bin 410 dolara alıcı buldu. Türk kayısısı dolar bazında yüzde 23 daha katma değerli ihraç edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılı kuru kayısı rekoltesinin 85 bin ton olarak açıklandığını belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru kayısı rekoltesinin geçen yıllara göre düşük olmasının ihraç fiyatını arttırdığını kaydetti.

Pandemi nedeniyle vücutta bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalara yönelişe de dikkati çeken Celep, “Kuyu kayısı Dünya Sağlık Örgütü'nün bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar listesinde yer alıyor. O nedenle kuru kayısıya olan talep dolar bazında yüzde 23,3'lük fiyat artışını beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreçte kuru kayısının ihraç fiyatı bir miktar daha artabilir” şeklinde konuştu. (İHA)