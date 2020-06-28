Türkiye, gelir desteği ve alacaklarından vazgeçmede sınıfta kaldı

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine “hiç olmadığı kadar yakın” olduğu belirtilen Türkiye, pandemi sürecinde attığı ekonomik teşvik adımlarıyla G20 ülkeleri arasında sonuncu oldu. Son olarak 12 Haziran'da güncellenen verilere göre, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) doğrudan bütçe kaynaklarını temel alarak yaptığı mali destek sıralamasında ABD, Japonya ve Almanya ilk üç sırayı paylaşıyor. Buna karşın G20 ülkeleri arasında Türkiye sonuncu sırada yer alıyor.

ARJANTİN BİZİ GEÇTİ

IMF verilerine göre, Türkiye'nin pandemi sürecinde önlem olarak vatandaşa ve firmalara aktardığı ek harcamaların ve vazgeçilen devlet gelirlerinin toplamı milli gelire oranla yüzde 0.2 oldu. Bu oran G20 ülkeleri arasında Türkiye'ye sonunculuğu getirdi. Meksika yüzde 0.7, Hindistan ise yüzde 1.2 büyüklüğündeki paketle Türkiye'nin üzerinde yer aldı. G20 ülkeleri arasında ilk sırayı ise yüzde 12.3'lik oranla ABD aldı. Dış borç geri ödemelerini vadesinde yapmayarak temerrüde düşen Arjantin ise milli gelire oranla yüzde 2.8 büyüklüğündeki önlem paketiyle Türkiye'nin üzerinde yer aldı.

IMF Mali İşler Bölümü, ülkelerin Covid-19 pandemisine yönelik aldığı önlemleri oluşturduğu geniş bir veri tabanı ile inceliyor. Bu veri tabanında ülkelerin uyguladıkları mali önlem paketleri iki ayrı kategoride değerlendiriliyor. İlk kategoride vatandaşa yapılan doğrudan gelir destekleri ve vergi indirimlerini de içeren ‘ek harcamalar ve vazgeçilen devlet gelirleri' inceleniyor. İkinci kategori ise krediler, garantiler, borç ve prim ötelemelerini içeriyor.

11 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

İkinci kategori IMF'nin sıralamasında ikincil önemde sayıldığı için Türkiye'nin konumunu değiştirmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 260 milyar liralık destek paketi de büyük oranda bu kategorideki borçlar, krediler ve garantilerden oluşuyor. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda dünya genelinde salgına karşı hükümetlerin halka ve firmalara yapılan mali destekler kapsamında açıkladıkları önlem paketlerinin 11 trilyon dolara ulaştığını aktardı. Bu önlemlerin 5.4 trilyon doları doğrudan hükümet bütçelerini etkileyen ‘ek harcamalar ve vergi indirimleri'nden oluşuyor. Geri kalan 5.6 trilyon dolar ise ‘likidite destekleri, borçlar ve garantilerin' toplamını yansıtıyor.

NAKDİ DESTEK 20.5 MİLYAR LİRA

IMF'nin doğrudan bütçe kaynaklarını temel alarak yaptığı mali destek sıralamasında Türkiye'nin sonuncu sıradaki yerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 6.1 milyar TL'si aylık 1000 TL aile desteği, 10.6 milyar TL'si kısa çalışma ödeneği, 1.7 milyar TL'si nakdi ücret desteği, 2.1 milyar TL'si işsizlik ödeneği olmak üzere 20.5 milyar lira nakdi destek yapıldığını açıkladı. Bu, orta vadeli programda öngörülen GSYH'nın sadece yüzde 0.42'sine denk geliyor. Bu oran da Türkiye'yi zaten 20'nci sıraya yerleştiriyor.”