Twitter, Facebook ve YouTube’dan Trump’ın corona paylaşımına engelleme

Sosyal medya platformu Facebook, Trump’ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu, corona virüsü hakkında yanlış bilgiler paylaşılmasına karşı getirilen kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı.

Söz konusu videoda, Trump’ın bir röportajında dile getirdiği “Çocuklar neredeyse Covid-19’a karşı bağışık” ifadesi yer alıyordu.

Reuters’ın haberine göre, bir Facebook sözcüsü, “Bu videoda bazı kişilerin Covid-19’a karşı bağışık olduğu yönünde gerçek dışı iddialar var. Covid-19 hakkında zararlı dezenformasyonlla ilgili politikamızı ihlal ediyor” dedi.

TWITTER GİZLEDİ, YOUTUBE KALDIRDI

Trump’ın kampanya hesabı olan “@TeamTrump”‘ da söz konusu videoyu paylaştı ve Başkan Trump da kendi hesabından bu paylaşımı retweet etti. Twitter da Facebook ile aynı gerekçeyle bu paylaşımı gizledi.

Bir Twitter sözcüsü, “@TeamTrump” hesabının sahibinin tekrar tweet atabilmesi için söz konusu paylaşımı kaldırması gerekiyor” dedi.

Bir YouTube sözcüsü de, aynı videoyu aynı gerekçeyle kaldırdıklarını belirtti. Ancak, videoda yer alan Trump röportajının orjinal hali Fox News’in YouTube hesabında yer almaya devam ediyor.

TRUMP İDDİASINI TEKRARLADI

Trump’ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya şirketlerinin başkana karşı önyargılı olduğu ve Trump’ın söz konusu videoda bir gerçeğe işaret ettiği öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, “Sosyal medya şirketleri gerçeğin hakemi değildir” denildi.

Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, kaldırılan videodaki iddiasını tekrarladı ve virüsün çocuklar üzerindeki etkisinin az olduğunu öne sürdü.

Dünya Sağlık Örgütü, 24 Şubat ile 12 Temmuz arasındaki dönemde corona virüsüne yakalanan 6 milyon kişiden yüzde 4,6’sının 5-14 yaş aralığında olduğunu açıklamıştı.