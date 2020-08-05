Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’ndan THY’ye çağrı

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) tarafından Türk Hava Yolları'na yapılan çağrıda Hava-İş sendikası ile pazarlığa devam edilmesi gerektiği vurgusunda bulunuldu.

THY personel maaşlarında yüzde 30-50 arasında indirim istiyordu. Hava-İş ise indirim oranının yüzde 25-40 arasında olmasını talep ediyor ayrıca maaşı 5,000 TL'nin altında olanlardan da kesinti yapılmamasını şart koşuyordu. ITF, Hava-İş sendikasının esnek ve yapıcı şekilde pazarlık görüşmelerini yürüttüğünü savunurken THY'nin işçilerin zor durumundan avantaj sağlamak istediğini iddia edildi.

‘THY GADDAR İMTİYAZLAR İSTEDİ’

ITF tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Hava Yolları verdiği sözleri tutmadı ve gaddar imtiyazlar istedi.” ifadelerini kullandı.

ITF Sivil Havacılık Genel Sekreteri Gabriel Mocho Rodriguez, “ITF dünyadaki bu krize insan merkezli bir yaklaşım sergilemektedir. Uluslararası emek standartlarına saygı göstermek öncelik olmalıdır ve bu sosyal diyalog kültürüyle birlikte gerçekleşir.

Türk Hava Yolları yönetimini işçilerle iyi niyet içinde pazarlığa dönmesi konusunda uyarıyoruz. Bu sadece sendikamıza kayıtlı işçileri koruma meselesi değil. Verilen sözlerin tutulmaması işler için kötüdür” ifadesini kullandı.

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39 BİN ÇALIŞAN BULUNUYOR

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam ettiği THY'de, bir ay sonra uygulamanın sona erecek olması ile çalışanların durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Şirketin yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla THY'nin, THY Teknik şirketi de dahil 39,084 çalışanı bulunuyor.

THY'nin personel giderleri ise 490 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık 23,000 THY çalışanını temsil eden Hava-İş, istihdam kaybı yaşanmaması için ücret indirimi konusunda THY ile hemfikir olsa da, indirim oranı ile TİS ile kazanılmış diğer hakların korunması noktasında taraflar uzlaşamıyor.

Hava-İş açıklamasına göre, THY sendikaya ilettiği protokol metni kapsamında kokpit personeli için %50, kabin personeli için %35, yer personeli için ise %30 kesinti yapılarak ücretlerin yeniden belirlenmesini talep etti.