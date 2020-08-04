Ünlü iş insanı ve siyasetçi Murtaza Çelikel hayatını kaybetti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye iş, ekonomi ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, Ülke Politikaları Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Murtaza Çelikel’in hayatını kaybettiğini duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçen haziran ayında Murtaza Çelikel’i evinde ziyaret etmişti.

“MÜCADELESİ KİTABIN SATIRLARINDA SAKLI”

“İş, ekonomi ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Murtaza Çelikel’i yitirdik” diyen Özkoç, “Büyük mücadelesi biz tanıklık edenlerin zihinlerinde ve kısa zaman önce yazılan biyografik kitabın satırlarında saklı. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” açıklamasında bulundu.

“BÜYÜK MÜCADELESİYLE HEP HATIRLANACAK”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çelikel'in hayatının anlatıldığı ‘Benim Küçük İmparatorluğum' isimli biyografi kitabının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Murtaza Çelikel ağabey vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Kendine özgü siyaset anlayışı, duruşu ve büyük mücadelesi ile hep hatırlanacak. Kıymetli eşi Aysel Çelikel ve büyük ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

“GÜLE GÜLE CUMHURİYET BEYEFENDİSİ”

Çelikel'in işaret parmağı ile ‘ileri'yi gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Güle güle ileriyi daima ileriyi ve ilkeyi işaret eden bir Cumhuriyet Beyefendisi #MurtazaÇelikel” dedi.

“CENAZESİ YARIN AŞİYAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Murtaza Çelikel için başsağlığı mesajı paylaşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ise şu ifadelere yer verdi:

“Onursal Üyemiz Murtaza Çelikel'in ölümü basın topluluğumuzda ve Yönetim Kurulumuz'da büyük üzüntü yarattı. Ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza ve Ülke Politikaları Vakfı'na başsağlığı diliyoruz. Murtaza Çelikel'in cenazesi 5 Ağustos Çarşamba günü öğle namazının ardından Levent Camisi'nden alınarak Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.”

“DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ HUZUR İÇİNDE UYUSUN”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Çelikel’in eşi Adalet Eski Bakanı Prof. Dr. Aysel Çelikel'in derneğin önceki dönem Genel Başkanı olduğunu hatırlatan ÇYDD, “İş, ekonomi ve politika insanı, duayen Murtaza ÇELİKEL'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve ulusumuzun başı sağ olsun. Değerli büyüğümüz huzur içinde uyusun.”

MURTAZA ÇELİKEL KİMDİR?

1931 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ereğli’de ve Konya Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ayrıca Sedat Simavi'nin önerisiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde eğitim aldı.

İstanbul Üniversitesi talebeliği sırasında, Gazetecilik Enstitüsü Talebe Cemiyeti Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.

Çeşitli sanayi şirketlerinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı. İstanbul Belediye Meclis Üyeliği ve uzun süre İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Meclis Başkan Vekilliği yaptı. Kendi şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyordu.

Ayrıca Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi mütevelli heyet üyeliği, Konya Sanayici İşadamları Derneği (KONSİAD), Ereğli Sanayi İşadamları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türk Tarih Vakfı kurucu üyesi ve Ülke Politikaları Vakfı Onursal Başkanıydı.

GAZETECİLİK DE YAPTI

Bir dönem gazetecilik de yapan Çelikel, Yeni Konya Gazetesi'nde mesleğe başladı. Üniversite öğrenciliği sırasında gazeteciliği sırasıyla Yeni Sabah, Vatan, Tan Gazetesi'nde sürdürdü.

Daha sonra Erol Simavi ile ortaklığı süresince Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Hürriyet Gazetesi'nin satın aldığı Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bülent Ecevit'in çıkardığı Arayış Dergisi'nin kuruluşunda bulundu.

Demokratik Sol Parti'nin 1 numaralı Kurucusu oldu ve Genel Başkan Yardımcılığını yaptı. Prof. Dr. Aysel Çelikel ile evli, iki çocuk sahibiydi.