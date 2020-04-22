Vatandaş kemerde 3-5 delik birden sıktı

CHP TBMM Grubu tarafından hazırlanan ekonomi raporuna göre, vatandaş borçlanmak yerine tüketim harcamalarını azalttı. Rapora göre, iktidarın, salgının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve bu nedenle “gelir kaybını bankalara daha çok borçlanarak aşmaları” için teşvik ettiği ve bankaları da borç vermeye zorladığı bir dönemde, vatandaşların borçlanmak yerine tüketim harcamalarını dolayısıyla borçlarını azalttığı gözleniyor.

2.6 MİLYAR LİRA DÜŞTÜ

Bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları son hafta (3-10 Nisan haftasında) 2.6 milyar lira daha azalarak 629.9 milyar liraya indi. Aynı hafta içinde tüketici kredileri 117 milyon lira, kredi kartı borçları ise 2.5 milyar lira azaldı.

Zaten borcun pençesinde

Rapora göre, vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yılbaşından bu yana 39 milyar lira arttı. 10 Nisan itibarıyla 629.9 milyar lira olan bu borcun 519.7 milyar lirası tüketici kredilerinden, 110.1 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

Bu dönemde tüketici kredileri 45.3 milyar lira artarken, kredi kartı borçları ise 5.8 milyar lira azaldı. Vatandaşların vadesinde geri ödemesini yapamadıkları için bankaların takibe aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise yılbaşından bu yana 236 milyon lira azalarak 10 Nisan itibarıyla 20.5 milyar lira oldu.