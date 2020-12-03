Vatandaş salgında vergi kuyruğunda

Coronavirüs vakalarının artmasıyla vatandaşa kalabalık ortamlardan uzak durmalarını söyleyen devlet, vergi ödemeleri için insanları kuyruğa sürüklüyor. 31 Aralık'ta sona erecek 7256 numaralı vergi yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenler, internet üzerinden başvurularını yapıyorlar. Ancak sistem altyapısının tam çalışmaması nedeniyle, ödeme tablosu internetten alınamıyor.

Belgeleri vergi dairelerine gidip almak zorunda kalan vatandaşlar da, yoğunluk nedeniyle büyük risk altına giriyorlar. Veznelerde artan yoğunluğun yanı sıra, çok sayıda vatandaş da virüs kapmamak için ilgili kurumlara gidemiyor.

500 MİLYAR TL'LİK BORÇ

Uygulama ile belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, sigorta primleri, idari para cezaları, oda ve borsa üyelik aidatları gibi pek çok borç ve ceza yapılandırılabiliyor. Yaklaşık 4 milyon vatandaşın faydalanmasının beklendiği uygulamanın kapsamının ise 500 milyar TL'yi aşabileceği ifade edilebiliyor. Vadesi 31.08.2020'ye kadar olan borçlar, 2 ayda bir ödenmek üzere 18 taksit halinde yapılandırılıyor. Gecikme zammı yerine de Yİ-ÜFE oranı dikkate alınıyor. Başvuru sonrası yapılandırılan vergi borçları ocak ayı sonunda, SGK borçları da şubat ayından itibaren ödenmeye başlanacak.

KOLAYLIK SAĞLANMIYOR

Yapılandırmanın pandemi koşulları düşünülerek yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, vergi dairelerinin sisteminin bu yapılandırmaya uygun olmadığı için sorunlar yaşandığını kaydetti.

Coronavirüs salgınının arttığı bir dönemde vatandaşların kurumlara gitmek zorunda kaldığını ifade eden Türkmen, ayrıca ödemelerin sadece kamu bankalarına yapıldığını, bunun da doğru olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı'nın başvuruları 1 ay uzatma yetkisi olduğunu anlatan Türkmen, “Bunu ya şimdi açıklasınlar ya da mağdur etmesinler insanları” dedi.

YAPILANDIRMA YETERLİ DEĞİL

Yapılandırma kanununun devreye girmesinden bu yana Maliye ve belediyelerin altyapısında sürekli sorun yaşandığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ödemelerin şubat ayında başlayacağı için başvuru süresinin uzatılabileceğini, yapılandırmada da ayrıca bazı eksiklikler bulunduğunu aktardı.

18 taksitin esnaflar açısından yetersiz olduğunu kaydeden Karabat, piyasada matrah artırımı konusunda da beklenti oluştuğunu dile getirdi. Yurtdışından kaynağı belirsiz paraların vergisiz bir şekilde ülkeye sokulduğunu hatırlatan Karabat, buna karşın kayıtdışı bahane edilerek esnafa benzer bir kolaylık sağlanmadığını söyledi.