Vatandaşın gündemi Altın: Bilezik sayıları düştü, gram alamayan yarım gram arıyor

Uğur AKAGÜNDÜZ Evren DEMİRDAŞ Müslüm EVCİ

Küresel piyasalarda altının hızlı yükselişi Türkiye’de de ziynet eşyasının fiyatını artırdı. Corona virüsünde kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte düğünler de başladı fakat gram altının bile 405 TL’ye dayanması düğünlere gidecekleri de düğün yapacakları da kara kara düşündürüyor.

1985 yılından beri Edirne'de kuyumculuk yapan Rahmi Cömert (52), altında yükselişin devam etmesini bekliyor. Cömert, “Altın fiyatları rekora koşuyor, fiyatlar yükseldikçe altına talep daha fazla artıyor. Faizlerin düşmesiyle paralar şu anda altına dönüyor. 3 ay içerisinde gram altının fiyatının 450-460 TL olmasını bekliyorum. Yıl sonunda altının gramı 500 TL olacaktır. İnsanlar paranın değer kaybettiğini görüyorlar.” diyor.

“DÜĞÜNÜ OLAN KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Düğünü olan vatandaşların kara kara düşündüklerini kaydeden Cömert, “Zamanında çeyrek altının fiyatı 300-400 TL idi, bugün 705 TL olmuş. Bu ekonomiyle her kesim zorlanıyor. Çünkü paramızın değeri yok. Düğüne gidecekler altın talep ediyorlar. Ama paraları olmadığı için çeltik, ayçiçeği harmanını bekliyorlar. Asgari ücret 180 TL iken insanlar 10-15 gram bilezik alıyordu. Şimdi 2 bin 400 TL'ye 5 gram bilezik alabiliyor. Paramızın değerini siz hesaplayın” şeklinde konuştu.

ERZİNCANLI KUYUMCU: GRAM ALTINA İLGİ YÜKSEK

38 yıldır Erzincan'da kuyumculuk yapan Yusuf Al, “Tam altının yükselişinden dolayı yarım gram altına ilgi var, durumu olmayan müşteriler yarım gram altına ilgi gösteriyor. Vatandaşlar genelde düğünler için gösterişi olan hafif gramajlı altınları tercih ediyor. Sonuç olarak altında yaşanan yükselişten dolayı esnaf olarak kötü etkilendik” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMCILAR KAR ELDE ETTİ’

Konya Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir'de altın fiyatları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Altın iki sebeple alınır. Bir yatırım, ikinci ise düğün. Corona nedeniyle düğün salonları kapalıydı. Bu da başta kuyumcu esnafı olmak üzere diğer sektörleri de etkiledi. Yatırımcı noktasından bakacak olursak ciddi kar elde edildi. 2020 yılının ilk ayında 290 lira olan altın şu an 420 liraya yükseldi ve neredeyse yüzde 50 kar elde ettirdi. Altında yükselişin devam ederek 450 lirayı bulmasını öngörüyoruz.

5 BİLEZİK YERİNE 2 BİLEZİK

Düğün yapacakların altın almakta zorlandığını aktaran Kuşdemir, “Altının yükselişi düğün yapacakları bir hayli zor durumda bıraktı. Önceden çeyrek altın alanlar şimdi yarım gram altın alıyor. Bunun yanında düğün sahipleri ise 5 bilezik alırken şu 2 bilezik alıyor. 1 set takım alanlar şimdilerde zincirli tuğra alıyorlar” şeklinde konuştu.