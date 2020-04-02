‘Yabancıların hedefi Türk şirketleri olacak’

“Dolar ve Euro'nun bollaşacağı kriz sonrası Türkiye çok önemli bir fırsatı değerlendirebilirdi” diyen Manas, bu ortamda borçların çevrilebilmesi için çok daha fazla yabancı sermayeye ihtiyacı olacağını vurguladı. Bu rakamın en az 30 milyar dolar düzeyinde olacağını söyleyen Manas, yabancı yatırımın önündeki en önemli engellerden birinin güven ortamı olduğunu belirtti.

Manas, şunları söyledi:

“Güven ortamının olmaması yabancı yatırımcıyı uzaklaştırdı. Enflasyonun normalden düşük gözükmesi faize de yansıyor. Bu Türk tahvillerine olan talebi de en düşük seviyeye indirdi. CDS (risk primi) 540'a dayandı. Bu nedenle kriz sonrası bollaşacak paradan yararlanamayacağız. Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerin arasına katılacağız. Kazananları ise ABD, Çin, Japonya, Almanya ve G. Kore olacak. Bu ülkeler yüksek teknolojideki katma değerle diğer ülkelerle farkı açacak.”

CİROLARI 4 MİLYAR DOLAR

ALPHAN Manas, Teknoloji Holding ve daha sonra Brightwell Holdings BV çatısı altında inovatif seri girişimci olarak bankacılık, enerji ve bilişim sektörlerinde birçok şirketi sıfırdan yaratmak veya yatırım yapmak suretiyle toplam 1 milyar dolarlık değer yarattı. İş modellerini oluşturduğu şirketlerin yıllık cirosu toplam 4 milyar doları geçti.