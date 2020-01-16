Yatırımlara iklim değişikliği damgası

Yönettiği 7 trilyon dolarlık varlıkla dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan ABD'li BlackRock, tüm dünyada etkisini giderek artıran iklim değişikliği yüzünden yatırım stratejisini “sürdürülebilirlik” üzerine kurgulamak için kolları sıvadı. BlackRock CEO'su Larry Fink, şirket yöneticilerine yazdığı yıllık mektupta, şirketlerin uzun dönemli yatırım planlarında iklim değişikliği konusunun belirleyici faktör haline geldiğine dikkat çekerek, “Yeni yatırım müşterilerimizden iklim değişikliğiyle ilgili her gün daha fazla soru almaya başladık. Artık yatırımların yönünü iklim değişikliği belirleyecek. Biz de stratejimizi sürdürülebilir yatırımlar yönünde değiştireceğiz” dedi.

“Sürdürülebilirlik” konusunu yatırımlarda yeni standart haline getirmek için yatırım stratejilerini gözden geçirdiklerini vurgulayarak, bunun sosyal sorumluluk yatırımlarına odaklanacak yeni fonlar çıkaracağına dikkat çekti. Fink, müşterilerine yazdığı mektupta da, “Sürdürülebilir yatırım seçenekleri müşterilerimize daha iyi sonuçlar sunma potansiyeline sahip olduğu için, bu konuyu riski yönetme, portföy oluşturma, ürün tasarlama ve şirketlerle ilişki kurma biçiminin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz” sözlerine yer verdi.

KÖMÜRDEN ÇIKACAK

Şirket, yeni stratejisinin bir parçası olarak başta termik santraller olmak üzere iklim değişikliği üzerinde olumsuz etkisi olan yüksek riskli sektörlerden uzak duracak. Bu nedenle bu yıldan başlayarak gelirlerinin yüzde 25'inden fazlasını kömür enerjisinden elde eden şirketleri portföyüne almayacak.

10 yılın en büyük riskleri çevreyle ilgili

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Riskler Raporu'na göre, gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek ilk 5 riskin tamamı iklim değişikliği ve çevreyle ilgili. 750'den fazla küresel uzman ve karar vericiye sorularak hazırlanan raporda, bu yılki endişelerde ise yüzde 78'le “ekonomik çatışma” ve “siyasi kutuplaşma” riskleri çıktı.