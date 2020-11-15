Yeşil enerji kömürün tahtını yıkıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir 2020 raporunu yayınladı. 2025 yılına yönelik analiz ve tahminleri barındıran rapora göre 2020'de küresel enerji talebi yüzde 5 düşerken, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 7 oranında arttı. IEA Başkanı Fatih Birol, 2025 yılında yenilenebilir enerjinin, 50 yıldır en büyük enerji kaynağı olan kömürün önüne geçeceğini söyledi. Birol, “Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın elektriğinin 3'te birini karşılaması bekleniyor. Toplam kapasiteler ise Çin'in bugünkü elektrik kapasitesinin 2 katına ulaşacak” dedi.

IEA, bu yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 198 bin megavat (MW) seviyesine ulaşacağını, bunun da tüm dünya enerji kapasitesindeki toplam artışın yüzde 90'ını oluşturacağını açıkladı.

KAPASİTE BÜYÜYOR

Raporda bu yıl ve gelecek yıl rekor miktarda yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye alınmasının beklendiği ifade edilirken, ekonomik daralma ve Covid-19 krizi nedeniyle fosil yakıt kapasitesinin ise düşeceği kaydedildi.

IEA'ya göre, bu yılki artışla birlikte toplam küresel yenilenebilir enerji kapasitesi 2 bin 888 gigavata (GW) ulaşacak. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde, 2020 yılı sonunda en fazla kapasite artışı ise 107 bin MW ile güneş enerjisinde gerçekleşecek. Bu yıl itibarıyla küresel hidroelektrik kapasitesi bin 324 GW'a, güneş enerjisi kapasitesi 710 GW'a ve rüzgar enerjisi kapasitesi de 655 GW'a yükselecek. Kalan 199 GW'lık kapasite ise deniz üstü rüzgar, biyokütle, jeotermal ve diğer kaynaklardan oluşacak.

TÜRKİYE GERİLERDE

2025 yılına doğru güneş enerjisi yenilenebilir enerjinin içinde tek başına yüzde 60'lık, rüzgar da yüzde 30'luk pay elde ederken, bu iki alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında Türkiye yer alamadı. Ancak yenilebilir enerji kaynakları içindeki hidroelektrik ve jeotermalde Türkiye ilk sıradaki ülkelerden birisi oldu.