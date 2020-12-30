Yoksulluk değil büyük sefalet var

İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı'nı gezerek vatandaşın ve esnafın şikayetlerini dinleyen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, “Yoksulluk demiyorum, büyük bir sefalet var” dedi.

Tekin, Kadıköy'deki Salı Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşların ve pazarcıların geçim sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi. Simit satışının düştüğünü söyleyen bir simitçi, “Günde 1.500 tane satılıyordu. Şimdi yaklaşık 200-250 simit satıyoruz” dedi. Bir başka esnaf ise, “Esnaf olarak derdimiz çok. İşimiz çok zor” diye konuştu.

‘İYİYE GİDEN ŞEY YOK'

Bir buçuk yıl önce zeytinin kilosunun 24 lira iken şu anda 38 lira olduğunu belirten bir pazar esnafı, “Fiyatlar çok yükseldi. Sadece bizlik bir şey yok, aldığımız yerden kaynaklanıyor. Asgari ücretten yola çıktığımız zaman, bugünkü şartlarda İstanbul gibi yerde geçinmek zor. Biz şu an kendi işimizi yapıyoruz. Asgari ücretle çalışanlardan biraz şanslıyız. Asgari ücretle çalışan olsaydık hiçbir şekilde geçinemezdik. Bildiğimiz tek şey var; iyiye giden hiçbir şey yok” diye konuştu.

Pazarda vatandaşlarla konuşan CHP'li Tekin, “Yoksulluk demiyorum, büyük bir sefalet var. İstanbul'un çeperlerindeki insanların çoğu neredeyse pazara da uğrayamıyor. Çünkü hiçbir alım gücü yok. Biraz önce ablamız ifade etti; üç nüfus, eşi sadece 65 yaş maaşı alıyor. 20 lirayla pazara gelmiş, pazar ihtiyacını karşılayacak. Saat 18.00'dan sonra birçok insan pazarın kapanışını bekliyor. Kapanıştan sonra pazar artıklarından ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar” dedi.

Bir vatandaş ise “Emekliyiz, 200 lira para harcadım ama hiçbir şey alamadım” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Bir şey alamıyorum. Eskiden 10 lirayla, 20 lirayla pazara gidip çantaları dolduruyorduk” dedi.

YUMURTA BİLE YİYEMİYORUZ

Yumurta bile yiyemediklerini söyleyen bir vatandaş “Bir asgari ücretle kira mı ödenecek, çocuk mu okutulacak… Çocuklarımızı zor okutuyoruz artık. Hiçbir şey alamıyoruz, zorlanıyoruz. Eskiden her şeyi sofraya koyup yiyebiliyorduk. 10 yıldır et alamıyorum.” diye konuştu. Emekli bir vatandaş ise “Bütün mutfaklar yangın yeri” diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

‘ASGARİ ÜCRETLE YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

2021 yılında uygulanacak asgari ücretin 2.825 lira olarak belirlendiğini hatırlatan CHP'li Gürsel Tekin, yapılan 21.56'lık zam oranının ilk bakışta yüksek bir oran gibi görülebileceğini ancak vatandaşların bu para ile geçinmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Tekin şunları söyledi: “Belki oran olarak ilk kez kendilerine göre çok yüksek bir oranla artış yapmış olabilirler. Ama o asgari ücretle herhangi bir vatandaşın büyük şehirlerde yaşaması mümkün değil. Sadece doğalgaz, elektrik ve su faturası, 90 metrekarelik evde yaşadığınızda, 800-850 lira. Geriye 2 bin lira kalıyor. 2 bin lirayla siz üç ya da dört nüfuslu bir aileyi geçindireceksiniz. Hele bir de kiracıysanız zaten o mümkün değildir. Manzaraya göre bakacaksınız” ifadelerini kullandı.