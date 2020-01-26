Zapsu: Antalya Davos’a rakip olabilir

“Rusya, Amerika, İsviçre'de forumlar var. Biz yakın zamanda bizim de Antalya Diplomasi Formumuz olacak. Onun da buradan reklamını yapayım” diye konuşan Zapsu, Antalya'nın Davos'a rakip olacağını belirtti. Bir TV kanalında Davos gündemini değerlendiren Zapsu, dünyada büyüyen gelir eşitsizliği konusuna ilişkin de iş adamı Hamdi Ulukaya üzerinden dikkat çeken bir örnek verdi.

Ulukaya'nın yıllar önce Amerika'da şirket hisselerinin yüzde 10'unu şirket çalışanlarına dağıttığını ve mal varlığının da yüzde 50'sini de bir vakfa devrettiğini belirten Zapsu, bu modelin bugün ABD'li iş adamlarına örnek olduğunu dile getirdi. Zapsu, şöyle devam etti:

“Her sene değişim olmazsa gelişim de olmaz. Gayet tabi yeni şeyler olacak. Buradan bizim işi insanlarımıza sesleniyorum. Özellikle genç iş insanlarımıza. Ben buraya bu yaşta hâlâ yeni bir şeyler öğrenebilir miyim, satabilir miyim diye geliyorum. Bunlar geçiştirilmemesi gereken şeyler” dedi.